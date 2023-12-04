Тель-Авив, Израиль, 4 декабря, 2023, 07:39 — ИА Регнум. Общее число израильских военнослужащих, погибших в боях с палестинским движением ХАМАС в секторе Газа, достигло 398 человек. Об этом 4 декабря сообщила газета The Times of Israel.

Иван Шилов ИА Регнум ЦАХАЛ и ХАМАС

Уточняется, что в ходе операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа погибли ещё двое военнослужащих. В результате с момента сухопутного наступления ЦАХАЛ число погибших военных достигло 72 человека.

Общее количество военных потерь ЦАХАЛ с 7 октября, когда произошло обострение конфликта между Израилем и Палестиной, составило 398 человек. При этом подавляющее большинство военнослужащих погибли в боях с ХАМАС на юге Израиля в первый день нападения боевиков ХАМАС.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви, израильские войска перешли к активным боевым действиям в южной части сектора Газа. Он подчеркнул, что военная операция в этой части Газы будет вестись с той же интенсивностью, что и на севере анклава. Халеви добавил, что у ЦАХАЛ есть потенциал для реализации таких целей.

Кроме того, глава службы общей безопасности Израиля (ШАБАК) Ронен Бар пообещал ликвидировать всех членов движения ХАМАС по всему миру, даже если для этого понадобится несколько лет.