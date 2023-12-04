Новый, 649-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован заявлением Минобороны РФ о бегстве боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Артёмовском и оставлении раненых. Подавив огневые средства ВСУ точными ударами по пунктам управления, российские десантники из состава Южной группировки войск на данном участке деморализовали украинских военных, информирует 4 декабря «РИА Новости» со ссылкой на оборонное ведомство.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Вскрыть с воздуха систему обороны ВСУ в посёлке Артёмовское и на его подступах помогали разведчики. Получив от них сведения об основных опорных пунктах и огневых средствах противника, штурмовая авиация нанесла удар. Отмечается также, что часть киевских военнослужащих сложила оружие и сдалась в плен.

Видеокадры уничтожения пунктов временной дислокации и скопления техники ВСУ расчётом РСЗО «Торнадо-С» гвардейской реактивной артиллерийской бригады ЗВО на купянском направлении обнародованы Telegram-каналом Минобороны 4 декабря. По словам командира реактивно-артиллерийской батареи с позывным «Гром», для данного комплекса есть большой спектр поражаемых целей, начиная от пунктов временной дислокации до скопления мест техники.

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В Херсонской области расчёты беспилотной авиации ВДВ при помощи барражирующих боеприпасов «Ланцет» уничтожили две самоходные артиллерийские установки (САУ) и одну гаубицу с экипажами и полным боекомплектом.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.