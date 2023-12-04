ДНР, 4 декабря, 2023, 07:17 — ИА Регнум. Министерство обороны России опубликовало кадры работы штурмовых групп ВДВ из состава Южной группировки войск в посёлке Артёмовское Донецкой Народной Республики. Материал в понедельник, 4 декабря, опубликовали на официальном сайте оборонного ведомства.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

«Подразделения Воздушно-десантных войск из состава группировки войск «Южная» при поддержке авиации и огня продолжили улучшение положения по переднему краю и освободили населённый пункт Артёмовское», — говорится в сопровождающем видео тексте.

Отмечается, что штурмовые группы ВДВ, используя весь арсенал стрелкового вооружения, обратили противника в бегство, заставив его бросить раненых и тела убитых. Часть украинских военных сложила оружие и сдалась в плен.

Как передавало ИА Регнум, 29 ноября официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков сообщил, что Вооружённые силы России заняли посёлок Артёмовское, выбив оттуда остатки сил ВСУ. По его словам, на донецком направлении в районах населённых пунктов Артёмовское, Клещеевка и Шумы подразделения российских вооружённых сил отразили три атаки штурмовых групп противника. В результате боевых действий ВСУ потеряли до 250 человек личного состава, пять танков и 12 автомобилей.