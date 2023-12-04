Багдад, 4 декабря, 2023, 07:07 — ИА Регнум. По меньшей мере пять человек погибли в результате удара Соединённых Штатов Америки по штабу одной из шиитских вооружённых группировок в Ираке. Об этом в воскресенье, 3 декабря, сообщил портал Shafaq News.

Иван Шилов ИА REGNUM Ирак

«Пока не установлено, был ли это ракетный обстрел или удар, нанесённый с помощью беспилотника… По предварительным данным, его жертвами стали пять человек», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на данный момент устанавливается, был нанесён удар беспилотником или ракетой, место авиаудара пока точно не определено.

Как передавало ИА Регнум, 3 декабря военную базу США, расположенную к северу от провинциального центра Эрбиль (Ирак), атаковал дрон-камикадзе. Ответственность за нападение взяло на себя шиитское движение «Исламское сопротивление Ирака», которое ранее объявило о возобновлении боевых действий против расположенных в регионе американских военных баз.