Вашингтон, 4 декабря, 2023, 06:59 — ИА Регнум. Экс-посол США в Боливии Мануэль Роча арестован по обвинению в шпионаже в пользу правительства Кубы. Об этом 3 декабря сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на неназванные источники.

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По данным источников, знакомых с ходом расследования, 73-летнего экс-посла арестовали в городе Майами в американском штате Флорида.

«Министерство юстиции США обвиняет Рочу в работе по продвижению интересов кубинского правительства», — уточнил один из источников.

Уточняется, что подробная информация о деле будет обнародована на заседании суда, которое назначено на 4 декабря.

Роча был послом США в Аргентине в период с 1997 по 2000 год. При этом отмечается, что он во время работы послом в Боливии в 2002 году непосредственно вмешивался в президентскую гонку в этой стране. В частности, утверждается, что дипломат предупредил власти за несколько недель до начала голосования, что в случае избрания в Боливии главой государства экс-президента Эво Моралеса США прекратит оказывать помощь латиноамериканской стране.

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