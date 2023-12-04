Херсон, 4 декабря, 2023, 06:51 — ИА Регнум. Бойцы Воздушно-десантных войск (ВДВ) России уничтожили барражирующими боеприпасами «Ланцет» артиллерию и станцию связи противника на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум Дрон-камикадзе Ланцет

В ходе ударов российским военным удалось поразить самоходные артиллерийские установки (САУ) и одну гаубицу.

«Профессионально и грамотно управляя «Ланцетами», операторы уничтожили две САУ и одну гаубицу западного производства с экипажами и полным боекомплектом, а также замаскированную станцию связи», — уточнили в ведомстве.

Запуск барражирующих боеприпасов совершили расчёты беспилотной авиации ВДВ.

Как сообщало ИА Регнум, в конце октября бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что барражирующие боеприпасы «Ланцет» превратились в самую серьёзную угрозу для ВСУ в зоне проведения специальной военной операции. Он отметил, что новые модификации «Ланцетов» получили ещё большую дальность действия, и украинской армии стало трудно доставлять технику, боеприпасы и личный состав к линии боевого соприкосновения.

1 декабря на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области российские военные уничтожили «Ланцетом» штурмовик ВСУ Су-25. В сентябре на этом же аэродроме ещё один барражирующий боеприпас поразил истребитель МиГ-29 украинской авиации.