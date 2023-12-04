Москва, 4 декабря, 2023, 06:17 — ИА Регнум. Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Московской области из-за ветра и гололедицы. Об этом 3 декабря сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Метель в Москве

Метеорологи понизили уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье с предпоследнего, оранжевого, до желтого, означающего потенциально опасные погодные условия.

В Москве ожидается ветер с порывами до 16 м/сек и снегопад, а в области прогнозируется снег и гололедица. Предупреждение действует до 12:00 мск 5 декабря.

Ранее ИА Регнум сообщало, что для расчистки улиц Москвы от снега городские власти привлекли более 135 тысяч человек и свыше 18 тысяч единиц специализированной техники. Работы продолжатся и в ночное время, властями города создан оперативный штаб, в который вошли префекты и руководители инженерных компаний.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус написал 3 декабря, что в Москве за сутки выпало рекордное количество снега на эту дату. Больше всего осадков выпало в центре города, на Балчуге, и в Долгопрудном.