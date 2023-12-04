Киев, 4 декабря, 2023, 05:52 — ИА Регнум. Мужчину-инвалида с ампутацией ноги признал годным к воинской службе Киевский территориальный центр комплектации (ТЦК, аналог военкомата). Об этом 3 декабря сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Мобилизация на Украине

Рогов выложил фотографию временного удостоверения военнообязанного, выданного киевским ТЦК. В документе указано, что у призывника выявлена ампутационная культя правой ноги выше уровня верхней трети голени. Комиссия признала мужчину годным к военной службе.

Как указал Рогов, в ситуации, когда киевский режим решил воевать до последнего украинца, у насильно мобилизованных солдат есть только одно решение — перейти на сторону России.

Ранее ИА Регнум сообщало, что петиция к главе киевского режима Владимиру Зеленскому с призывом распространить мобилизацию на депутатов и чиновников набрала 25 тыс. голосов, и по украинским законам, глава Украины обязан её рассмотреть.

Документ разместил бывший депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО с 14 ноября по подозрению в госизмене.

При этом на Украине из-за больших потерь и нехватки желающих ехать на фронт отлавливают мужчин, чтобы отправить в военкомат. Бизнесмен Алексей Кушнаренко, служащий добровольцем в ВСУ, рассказал, что военкомы силой вытащили из грузового автомобиля водителя, который официально вёз груз на блокпост, и признали годным к службе в армии всего за час.