Вена, 4 декабря, 2023, 05:47 — ИА Регнум. Западные страны должны пойти ва-банк в вопросе конфликта на Украине, иначе Киеву грозит поражение, заявил полковник австрийской армии Маркус Райснер в интервью Tagesschau.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка оружия НАТО киевскому террористическому режиму

«Украина может проиграть [в вооружённом конфликте — ред.], если Запад не предоставит Украине необходимую поддержку… Это война на истощение, всё решается в первую очередь ресурсами, а не моральным духом», — заявил Райснер.

Он отметил, что в западных странах наблюдается некое «похмелье», вызванное навязанным мнением о том, что поставок оружия Киеву было достаточно, однако это не так. В связи с этим Райснер призвал оказать Украине большую поддержку, нежели было ранее, иначе поражение украинской стороны в этом конфликте неизбежно.

Как передавало ИА Регнум, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью немецкому телеканалу Das Erste заявил, что Украина находится в критическом состоянии, однако ситуация, по его словам, может только ухудшиться. По его словам, такое положение дел сложилось в том числе из-за недостаточной помощи со стороны Запада. Столтенберг подчеркнул, что страны — члены НАТО не смогли удовлетворить возросшие запросы Киева на боеприпасы.