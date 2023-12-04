Москва, 4 декабря, 2023, 05:16 — ИА Регнум. Более 135 тысяч человек и свыше 18 тысяч единиц специализированной техники занимаются очисткой Москвы от снега, заявил журналистам заместитель мэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Уборка снега

«Работает более 135 тысяч человек. Примерно в ночь работает 18 с лишним тысяч единиц различной техники, это и снеговывозящая и перебрасывающая, и роторная техника… Задача очень сложная, она находится под контролем мэра города», — сообщил он.

Замглавы города рассказал, что за 12 часов в российской столице выпало 15 см снега. Бирюков отметил, что за сутки городские улицы обрабатывались трижды.

Заместитель мэра также подчеркнул, что работы охватят и ночное время. Чиновник добавил, что власти города создали оперативный штаб, в который вошли префекты и руководители инженерных компаний.

Как сообщало ИА Регнум, 3 декабря ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус написал, что в Москве за сутки выпало рекордное количество снега на эту дату. Он уточнил, что к 18:00 мск в городе выпало 10 мм осадков. Это на 0,6 мм больше, чем было зафиксировано 3 декабря 1980 года. Синоптик добавил, что больше всего осадков выпало в центре российской столицы, на Балчуге, и в Долгопрудном.

4 декабря появилась информация, что в международных аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево города Москвы задержали по меньшей мере 29 авиарейсов. Ещё не менее пяти вылетов отменили.