Вашингтон, 4 декабря, 2023, 05:03 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины создали 5-ю танковую бригаду, которая тем не менее не способна на участие в масштабном наступлении, заявил военный обозреватель Дэвид Экс, слова которого приводит издание Forbes.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Украинская армия наконец сформировала новую танковую бригаду. Технически 5-я танковая бригада появилась в 2016 году. Но шесть лет она существовала преимущественно на бумаге», — говорится в материале.

По мнению аналитика, от нового танкового подразделения ВСУ не стоит ждать каких-либо масштабных наступлений, поскольку конфликт уже перешёл в позиционную фазу. Дэвид Экс подчеркнул, что на данном этапе украинская техника не способна прорваться через заминированные оборонительные линии.

Как передавало ИА Регнум, ранее военный обозреватель Forbes Дэвид Экс заявил, что украинские военнослужащие не смогли научиться правильно использовать танки Leopard, предоставленные Украине западными союзниками в рамках военной помощи. По его мнению, пока Киев не возобновит собственное производство бронированных машин, немецкие Leopard 1, чешские Т-72 и различные танки советской эпохи останутся единственными машинами, которыми смогут воспользоваться ВСУ.