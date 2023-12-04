Москва, 4 декабря, 2023, 04:52 — ИА Регнум. Валовой внутренний продукт (ВВП) в России может снизиться на 1-2% из-за дефицита кадров, предположили аналитики консалтинговой компании «Яков и партнёры».

ИА REGNUM Россия

Авторы исследования на основе анализа данных о 38 миллионах вакансий, размещённых в период с 2018 по 2023 год, сделали вывод, что Россия испытывает дефицит рабочих кадров.

«К 2030 году дефицит увеличится и составит от 2 до 4 миллионов человек. Будет не хватать от 1,1 до 2,2 миллиона специалистов средней квалификации и от 0,7 до 1,4 миллиона — высшей квалификации», — говорится в прогнозе, текст которого приводит «РИА Новости».

По мнению экспертов, для устранения дефицита необходимо добиться роста производительности труда как минимум на 2,4% в год.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава Министерства финансов России Антон Силуанов на пленарной сессии Международного форума Финансового университета «Россия и мир: новые стены или новые правила?» заявил, что по итогам 2023 года дефицит федерального бюджета России ожидается на уровне 1% ВПП вместо прогнозируемых ранее 2%.