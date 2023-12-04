Тель-Авив, Израиль, 4 декабря, 2023, 04:46 — ИА Регнум. Всех членов палестинского движения ХАМАС пообещал ликвидировать по всему миру руководитель службы общей безопасности Израиля (ШАБАК) Ронен Бар. Об этом 3 декабря сообщило издание Times of Israel.

Иван Шилов ИА REGNUM Израиль

«Кабинет поставил перед нами задачу ликвидировать ХАМАС. И мы намерены это сделать. Всех и везде — в секторе Газа, на Западном берегу, в Ливане, в Турции и в Катаре», — заявил Бар.

Глава ШАБАК подчеркнул, что поставленная цель будет достигнута, даже если для этого потребуется несколько лет. При этом Бар признал провал в работе спецслужб Израиля накануне нападения ХАМАС 7 октября, но заверил, что ШАБАК сделала выводы и извлекла уроки из произошедшего и уже применяет их в работе.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Армия обороны Израиля совместно с силами израильского управления по безопасности ликвидировала командира батальона палестинского движения ХАМАС Хайтама Хуваджари. Уточняется, что он ответственен за ряд атак, совершённых 7 октября во время масштабного вторжения ХАМАС на юг Израиля.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби назвал полезной тактику Израиля по ликвидации руководства палестинского движения ХАМАС.