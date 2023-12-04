Газа, Палестина, 4 декабря, 2023, 04:23 — ИА Регнум. Пациент и два медика пострадали в результате обстрела автомобилей скорой помощи израильскими военными в секторе Газа. Об этом 4 декабря сообщило палестинское общество Красного Полумесяца в соцсети Х (бывшая Twitter).

Иван Шилов ИА Регнум Сектор Газа

Уточняется, что два медика и раненый, которого они перевозили, пострадали при обстреле военными Израиля автомобилей скорой помощи в районе Аль-Фалуджа в северной части сектора Газа.

Красный Полумесяц осудил инцидент и выразил серьезную озабоченность подобными нарушениями международного гуманитарного права. Общество отмечает, что такие случаи работают на усиление напряжённости в районе, где продолжается конфликт между Израилем и Палестиной.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как уточнил минздрав сектора Газа, количество погибших в палестинском анклаве с начала обострения палестино-израильского конфликта (7 октября 2023 года) достигло 15 523, пострадали 41 316 человек.

Власти Израиля и движение ХАМАС при посредничестве Катара, Египта и США смогли договориться о временном прекращении огня, чтобы вывести из Газы заложников. Гуманитарное перемирие закончилось утром 1 декабря, после чего ЦАХАЛ возобновил удары. При этом израильская сторона обвинила ХАМАС в нарушении перемирия.