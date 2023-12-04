Киев, 4 декабря, 2023, 04:19 — ИА Регнум. От былого оптимизма главы киевского режима Владимира Зеленского после провала контрнаступления ВСУ не осталось и следа, говорится в опубликованном сюжете телеканала TV5Monde.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«В украинской верхушке явно кое-что изменилось, и в первую очередь — настрой Зеленского. От оптимизма, который он демонстрировал с самого начала боевых действий, не осталось и следа», — говорится в материале.

Отмечается, что изменения в поведении политика начали происходить после неудавшегося контрнаступления Вооружённых сил Украины. При этом в конце прошлого года Зеленский называл 2023 год «годом победы», однако его предсказание не сбылось из-за отсутствия успехов украинских войск.

Кроме того, по данным издания, на Зеленского также оказал влияние конфликт с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, хотя публично стороны опровергают эту информацию.

Как передавало ИА Регнум, ранее экс-разведчик США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works назвал наглым поведение главы киевского режима, в наглой манере требующего у западных союзников оружие и деньги. Он подчеркнул, что роль в этом также сыграли и западные политики, вложившие огромные ресурсы в популяризацию фигуры Зеленского.