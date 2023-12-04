Будапешт, 4 декабря, 2023, 03:55 — ИА Регнум. Очередь протяжённостью 22 километра из более 1400 грузовиков скопилась на венгерско-украинской границе. Об этом 3 декабря сообщил сообщает венгерский телеканал ATV.

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Уточняется, что на погранпункте Захонь (Чоп с украинской стороны) скопилось 1400 грузовиков. Такая ситуация возникла из-за блокировки дальнобойщиками границ Украины с Польшей и Словакией, поэтому водители пытаются выехать через венгерскую границу.

Как пояснил журналистам представитель местного управления венгерской полиции Аттила Гала, КПП Захонь работает в штатном режиме, с полной загрузкой, но несмотря на это грузовиков скопилось почти полторы тысячи.

Экс-начальник КПП Золтан Мадьяр отметил, что не может припомнить очереди из грузовиков такой длины и предостерёг водителей в связи с сильным туманом на дорогах. За последние дни, по словам Мадьяра, произошло несколько смертельных ДТП с участием грузовых автомобилей.

По данным телеканала, часть водителей стоят в очереди более трёх суток, но они предвидели это и заранее запаслись топливом и продуктами.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Венгрия перекрыла въезд украинским фурам, которые едут из Словакии. Венгерские активисты перекрыли КПП на границе со Словакией, чтобы не пустить водителей-дальнобойщиков в страну. При этом на границе Украины и Польши скопилась очередь из 2,5 тысячи грузовых машин.

6 ноября дальнобойщики в Польше заблокировали три важнейших пограничных перехода на границе с Украиной и потребовали от Брюсселя возобновить ограничения для украинских перевозчиков на территории ЕС.

16 ноября Союз автоперевозчиков Словакии заблокировал дорогу к переезду в Вышне-Немецке в знак поддержки всех европейских перевозчиков и солидарности с Польшей. Перевозчики в Словакии также 1 декабря в знак протеста перекрыли движение на границе с Украиной.

В ноябре поступления в государственный бюджет Украины от таможни упали на $253 млн из-за блокады фур на КПП со стороны Польши и Словакии.