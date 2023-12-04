Махачкала, 4 декабря, 2023, 03:30 — ИА Регнум. Подходы к воспитанию детей нуждаются в пересмотре, а формального отношения к этому процессу следует избегать, написала уполномоченный по правам ребенка в Дагестане Марина Ежова на своей странице в соцсети ВКонтакте, комментируя инцидент с дракой девочек-подростков в республике.

Кадр из видео

Омбудсмен прикрепила к сообщению видеозапись происшествия. На кадрах видно, как две школьницы руками и ногами избивают сверстницу.

«Нам всем надо срочно пересмотреть подходы к воспитанию молодежи. Прекратить заниматься формализмом, оценивать себя количеством проведенных мероприятий, «посчитанных» и «охваченных» детей, раздатых подарков и надетых платочков», — отметила Ершова.

Уполномоченный по правам ребенка считает, что на ситуацию окажет влияние только адресная работа с детьми и родителями. Омбудсмен отметила, что в случае, если речь идёт о трудной жизненной ситуации, то семье требуется оказать помощь.

Вместе с тем, по мнению Ершовой, если проступок совершался осознанно, то за противоправным действием должно следовать наказание.

Правоохранительные органы Махачкалы уже установили участниц драки. Ими оказались девочки 16 и 17 лет. При этом пострадавшей школьнице 13 лет.

Нарушительниц вместе с их родителями доставили в отдел полиции для разбирательства. Подростков поставили на учёт в отделе по делам несовершеннолетних.

В МВД Дагестана отметили, что это уже не первый подобный случай с участием этих девочек, который оказался на видео. Прокуратура республики и следственное управление СК РФ по региону начали проверку по факту случившегося.

Как сообщало ИА Регнум, 4 ноября полиция Санкт-Петербурга проинформировала, что группа подростков избила 12-летнего мальчика на детской площадке на Купчинской улице во Фрунзенском районе города. После инцидента было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».