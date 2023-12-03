Черновцы, Украина, 4 декабря, 2023, 02:38 — ИА Регнум. Соавтор акта провозглашения независимости Украины Леонтий Сандуляк скончался в Румынии в возрасте 86 лет, сообщила администрация Черновицкого областного совета Украины.

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Причина смерти не уточняется.

23 августа 1991 года депутаты Верховного совета УССР Левко Лукьяненко и Леонтий Сандуляк написали черновик акта провозглашения независимости Украины. Они должны были передать документ для рассмотрения на экстренном заседании парламента, назначенном на следующий день.

При этом уже на собрании депутатов Лукьяненко и Сандуляк решили полностью переделать составленный ими проект акта. С июля 1992 по март 1995 года бывший Сандуляк служил на посту посла Украины в Румынии.

С 2004 года он работал первым проректором Бориспольского института муниципального менеджмента при Межрегиональной академии управления персоналом в Киеве. С 2013 года Сандуляк стал профессором Института последипломного педагогического образования Черновицкой области.