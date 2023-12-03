Барселона, Испания, 4 декабря, 2023, 02:35 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Барселона» в матче 15-го тура чемпионата Испании футболу одержал минимальную победу мадридским «Атлетико» со счетом 1:0. Встреча проходила в Барселона на стадионе «Олимпик Льюис Компанис».

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

Единственный мяч на 28-й минуте встречи забил 24-летний атакующий полузащитник сборной Португалии Жоау Феликс после передачи Рафиньи. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хосе Мария Санчес Мартинесом.

За «Барселону» Жоау Феликс выступает на правах аренды из «Атлетико», куда португалец перешёл 3 июля 2019 года из «Бенфики» за 127 миллионов евро. Ранее футболист также выступал за лондонский «Челси».

«Барселона», одержав десятую победу в сезоне и набрав 34 очка, обошла «Атлетико» и заняла третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. В следующем 16-м туре «сине-гранатовые» сыграют с «Жироной».

Как передавало ИА Регнум, 28 октября «Барселона» в центральном матче 11-го тура уступила мадридскому «Реалу» со счетом 1:2. Волевую победу «сливочным» помог одержал хавбек сборной Англии Джуд Беллингем, отметившийся двумя забитыми мячами.