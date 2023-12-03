Латвия, 4 декабря, 2023, 02:07 — ИА Регнум. Власти Огрского края Латвии рассматривают возможность запрета салютов в полночь по московскому времени на Новый год. Проект соответствующего законопроекта появился на сайте самоуправления региона.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Салют

Авторы инициативы расценивают запуск салюта в одно время с Москвой как поддержку России. Кроме того, они считают, что такие действия не совпадают с ценностями большинства населения Латвии.

В законопроекте предлагается запретить использование фейерверков и пиротехники на территории региона 31 декабря с 23:00 до 23:59. При этом жители края смогут запускать салюты уже с 00:00 до 01:00 1 января.

Разница во времени между Москвой и всей Латвией составляет 1 час. В российской столице празднование Нового года начинается раньше на час.

В случае одобрения законопроекта нарушителей нового правила будут наказывать административной ответственностью и штрафом в размере от 35 до 350 евро, если ими стали физические лица. Юридических лиц могут обязать выплачивать от 35 до 1400 евро.

Как сообщало ИА Регнум, 20 апреля однопалатный парламент Латвии (сейм) принял закон, запрещающий проведение отдельных публичных мероприятий 9 мая. Запрет не распространяется на празднование Дня Европы, который отмечается в республике в этот же день. Кроме того, исключение сделали для публичных мероприятий в поддержку Украины.

18 сентября представитель управления по делам гражданства и миграции МВД Латвии Майра Розе предупредила, что из страны выгонят тысячи граждан России, проживающих на латвийской территории. Она уточнила, что это касается тех, кто не сдал экзамен по латышскому языку, необходимому для продления вида на жительство в республике.