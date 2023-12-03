Газа, Палестина, 4 декабря, 2023, 01:54 — ИА Регнум. Армия обороны Израиля совместно с силами израильского управления по безопасности ликвидировала командира батальона палестинского движения ХАМАС. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 3 декабря в Telegram-канале ЦАХАЛ.

Иван Шилов ИА Регнум ЦАХАЛ и ХАМАС

«По данным разведки ЦАХАЛ и сил израильского управления по безопасности (ISA), истребитель армии нанёс удар и ликвидировал командира батальона Шати ХАМАС Хайтама Хуваджари», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Хуваджари ответственен за ряд атак, совершённых 7 октября во время масштабного вторжения ХАМАС на юг Израиля. По данным ЦАХАЛ, командир батальона Шати также обеспечивал деятельность боевиков в больнице «Аш-Шифа» в секторе Газа.

Как передавало ИА Регнум, 2 декабря Армия обороны Израиля заявила о ликвидации командира батальона ХАМАС Вессама Фархата в районе Шеджаия сектора Газа. В пресс-службе израильских вооружённых сил уточнили, что Фархат ответственен за нападение боевиков на кибуц Нахаль-Оз на юге Израиля.