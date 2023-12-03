В Ульяновске заблокировали интернет-ресурсы с фейками о терактах в школах
Ульяновск, 4 декабря, 2023, 01:46 — ИА Регнум. Десять интернет-ресурсов с фейковыми сообщениями о готовящихся терактах в школах Ульяновска (Ульяновская область) были заблокированы за прошедший сутки, заявил губернатор региона Алексей Русских.
«За сутки преступники создали около 10 информационных ресурсов, призванных посеять панику и тревогу среди жителей Ульяновска, все они оперативно заблокированы», — написал он в своём Telegram-канале вечером 3 декабря.
Алексей Русский отметил, что появившиеся сообщения о планируемых терактах стали поводом экстренного заседания регионального совета безопасности, на котором присутствовали представители ФСБ, УМВД, МЧС и Росгвардии. По его словам, в ходе заседания также были выработаны решения по повышению безопасности.
Как передавало ИА Регнум, 1 декабря Следственный комитет России заявил о задержании мужчины, устроившего 11 ноября теракт на железной дороге в Рязанской области. В результате взрыва самодельного устройства с рельсов сошли 19 вагонов, 15 из которых получили повреждения. Позднее выяснилось, что задержанный Игорь Опря, совершивший теракт по заданию украинских кураторов, связан с неофашистской организацией «Традиция и порядок».