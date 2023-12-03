Ульяновск, 4 декабря, 2023, 01:46 — ИА Регнум. Десять интернет-ресурсов с фейковыми сообщениями о готовящихся терактах в школах Ульяновска (Ульяновская область) были заблокированы за прошедший сутки, заявил губернатор региона Алексей Русских.

Иван Шилов ИА REGNUM Алексей Русских. Губернатор Ульяновской области

«За сутки преступники создали около 10 информационных ресурсов, призванных посеять панику и тревогу среди жителей Ульяновска, все они оперативно заблокированы», — написал он в своём Telegram-канале вечером 3 декабря.

Алексей Русский отметил, что появившиеся сообщения о планируемых терактах стали поводом экстренного заседания регионального совета безопасности, на котором присутствовали представители ФСБ, УМВД, МЧС и Росгвардии. По его словам, в ходе заседания также были выработаны решения по повышению безопасности.

Как передавало ИА Регнум, 1 декабря Следственный комитет России заявил о задержании мужчины, устроившего 11 ноября теракт на железной дороге в Рязанской области. В результате взрыва самодельного устройства с рельсов сошли 19 вагонов, 15 из которых получили повреждения. Позднее выяснилось, что задержанный Игорь Опря, совершивший теракт по заданию украинских кураторов, связан с неофашистской организацией «Традиция и порядок».