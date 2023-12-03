Мале, 4 декабря, 2023, 01:22 — ИА Регнум. Индия согласилась вывести свой воинский контингент с территории Мальдивских островов, заявил президент этого островного государства Мохамед Муиззу, сообщает газета The Times of India.

Rahul Venkatram Индийский солдат

Он уточнил, что соответствующие договоренности были достигнуты в ходе встреч с индийскими чиновниками в рамках климатического саммита ООН COP28. По словам Муиззу, участники переговоров также условились создать комитет по решению вопросов, касающихся проектов развития.

По данным газеты The Hindu на Мальдивских островах находятся 77 индийских военнослужащих. Большинство из них занималось эксплуатацией двух вертолетов ALH и самолета Dornier, которые ранее Индия передала Мальдивам.

Эти аппараты применялись в борьбе со стихийными бедствиями. Вопрос об их дальнейшем использовании на островах ещё обсуждается.

В сентябре 2023 году Мохамед Муиззу победил на выборах главы Мальдив. Одним из его предвыборных обещаний был вывод индийских военных с территории архипелага.

Как сообщало ИА Регнум, власти Мальдивских островов потребовали от Индии вывести войска этой страны вместе с вертолётами ещё в августе 2018 года. Соглашение об их размещении истекло в июне 2018 года и не продлевалось.

При этом уже в январе 2019 года индийские власти объявили о намерении разместить на Мальдивах установки радиолокационных систем для наблюдения за прибрежной зоной. Радары планировать установить на атолле Лааму.