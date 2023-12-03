Москва, 4 декабря, 2023, 00:44 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы подготовили законопроект, уточняющий понятие «соотечественник», уже 4 декабря документ внесут на рассмотрение в нижнюю палату российского парламента, написал в своём Telegram-канале член фракции КПРФ Михаил Матвеев.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

«Законопроект, уточняющий понятие «соотечественник» готов и завтра будет внесён мной как депутатом в Госдуму. Он исключает слова «как правило» из действующей редакции Федерального закона «О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом»… (относящиеся, как правило, к народам, исторически проживающим на территории Российской Федерации) и вводит два обязательных критерия: …«соотечественник» должен знать русский язык, а если на гражданство претендуют его родственники, то и они… соотечественник не должен представлять народ, образовавший за пределами России свое независимое национальное государство», — сообщил парламентарий.

Матвеев отметил, что законопроект призван убрать возможность для переселения в Россию мигрантам, которые пытаются переехать в страну из Средней Азии большими группами. По его словам, большинство таких переселенцев получает гражданство РФ не как «соотечествнники», а лишь из-за наличия у них вида на жительство, которое им удается получить без труда.

Парламентарий также подчеркнул, что системную деятельность по корректировке миграционного законодательства в России в интересах коренных народов следует начать с размежевания в понятии «соотечественники».

Как сообщало ИА Регнум, 12 сентября президент России Владимир Путин заявил о необходимости подходить к ситуации с притоком мигрантов в РФ аккуратно, не допуская их расселения в виде гетто. Глава государства признал, что российская экономика нуждается в трудовых мигрантах в ряде секторов.

Вместе с тем он отметил, что в случае внедрения новых технологий их приток в страну может не потребоваться. Путин уточнил, что больше всего мигрантов задействовано в строительном секторе России — 33% от всех работников.

Президент добавил, что количество мигрантов на российском рынке труда к общему числу работающих граждан РФ составляет всего 3,7%.