Киев, 3 декабря, 2023, 23:58 — ИА Регнум. Раздражение накопилось в украинском обществе из-за неудач ВСУ в зоне провидения специальной военной операции и коррупции на Украине, заявил советник офиса главы киевского режима Михаил Подоляк в интервью агентству УНИАН.

По его словам, жители страны задаются вопросами о причинах и последствиях сложившейся ситуации. Подоляк отметил, что украинское общество стало узнавать о том, что некоторые представители местных властей вносят недостаточный по сравнению с другими вклад в противостояние с Россией.

Кроме того, советник офиса напомнил о коррупционных скандалах и о периодически звучащих заявлениях, которые носят странный характер. Он считает, что нынешнее состояние общества спикер на Украине можно оценивать как депрессию.

Подоляк также утверждает, что между главой киевского режима Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным нет никакого противостояния. Советник добавил, что они находятся в постоянной и прямой коммуникации.

Как сообщало ИА Регнум, 3 декабря стало известно о том, что петиция к Владимиру Зеленскому с требованием распространить мобилизацию на депутатов и чиновников набрала 25 тыс. голосов. Такой результат обязывает главу киевского режима рассмотреть эту инициативу.

Мэр Киева Виталий Кличко в своём интервью, опубликованном 3 декабря, заявил, что Украина находится в неустойчивом положении и будущее страны неизвестно. Так глава города ответил на вопрос о своих политических амбициях. Кличко подчеркнул, что сейчас не то время и не то место, чтобы говорить об этом.