Таллин, 3 декабря, 2023, 23:44 — ИА Регнум. Контрольно-пропускной пункт (КПП) на границе с РФ может закрыть на неопределённое время Эстония. Информация об этом 3 декабря опубликована на сайте департамента полиции и погранохраны страны.

«Если Эстония будет вынуждена временно закрыть свои пограничные пункты из-за миграционного давления, вы больше не сможете вернуться в Эстонию через этот КПП», — в сообщении ведомства подразумевается КПП в Нарве.

Поясняется, что такие меры могут быть введены в связи с возросшим потоком мигрантов, у которых нет законного права въезжать на территорию Евросоюза. Власти намерены пойти на закрытие границы с Россией с целью защиты национальной безопасности и общественного порядка.

Уточняется, что Эстония рассматривает в качестве примера Финляндию, власти которой в ночь на 18 ноября закрыли четыре КПП на границе с Россией до 18 февраля 2024 года, ссылаясь на приток граждан из третьих стран. Позднее, 22 ноября, правительство Финляндии приняло решение закрыть три из оставшихся четырёх КПП.

Ранее ИА Регнум сообщало, что власти Финляндии 30 ноября приняли решение о закрытии всех автотранспортных контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией сроком на две недели.

26 ноября премьер-министр Финляндии Петтери Орпо в беседе с журналистами заявил о готовности закрыть все КПП на границе с Россией, включая последний пункт Рая-Йосоппи (Лотта с российской стороны).