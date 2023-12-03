Москва, 3 декабря, 2023, 23:26 — ИА Регнум. Народный артист России кинорежиссёр Александр Сокуров опроверг появившуюся в прессе информацию завершении своей карьеры. Об этом он сообщил журналистам.

Okras

Ранее в СМИ распространилось высказывание Сокурова о том, что ему якобы будет затруднительно продолжать работу в России после отказа в выдаче прокатного удостоверения фильму «Сказка», который он снял.

По словам режиссёра, указанные слова журналисты вырвали из контекста.

«Это [слова о завершении карьеры], конечно, вырвано из контекста. Я сказал то, что у меня именно нет возможности работать сейчас в России. У меня нет возможности снимать и нет возможности преподавать. Это то, что я сказал. Создаются невозможные для жизни и работы условия», — сказал Сокуров в беседе с ТАСС.

Режиссёр также подчеркнул, что не собирается отказываться от съемок, однако ему будто бы создаются условия, в которых невозможно работать.

Как сообщало ИА Регнум, в августе 2022 года на 75-м международном кинофестивале в швейцарском Локарно состоялся премьерный показ фильма «Сказка». В кинокартине используются образы исторических лиц, созданные на основе кадров кинохроники.

Сокуров после премьеры киноленты отметил, что снимал «Сказку» как художественный фильм, который не надо воспринимать как публицистику или научное исследование. 13 октября Министерство культуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения этой кинокартине.