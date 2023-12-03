Тель-Авив, Израиль, 3 декабря, 2023, 23:15 — ИА Регнум. Два торговых судна, подвергшиеся атаке йеменских хуситов в Красном море, не имеют никого отношения к Израилю, заявил в ходе регулярного брифинга официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

Иван Шилов ИА Регнум

«Сегодня были запущены ракеты в направлении двух торговых судов, которые никак не связаны с Израилем. Одно судно пострадало очень серьёзно и находится в критическом положении», — сказал представитель ЦАХАЛ.

Хагари осудил действия хуситов и выразил мнение, что подобные инциденты ставят под угрозу свободу судоходства в регионе. По его словам, эта атака связана с иранским влиянием в регионе, что является мировой проблемой.

Как передавало ИА Регнум, 3 декабря американский военный корабль USS Carney и торговые суда Unity Explorer и Number 9 атаковали в Красном море с помощью ракет и беспилотников, выпущенных со стороны йеменских мятежников из движения «Ансар Аллах». По версии телеканала Al Hadath, американские и израильские военные корабли отразили атаку.

29 ноября эсминец Военно-морских сил Соединённых Штатов Америки USS Carney, находящий у Баб-эль-Мандебского пролива, соединяющего Красное море и Аденский залив Аравийского моря, сбил запущенный с территории Йемена беспилотный летательный аппарат. По данным Associated Press, экипаж корабля посчитал беспилотник угрозой и принял решение сбить его.