Киев, 3 декабря, 2023, 22:59 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, неоднократно критиковавшая главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Валерия Залужного, создала опрос по кандидату на его место, который опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook (принадлежит Meta, признанной в России экстремисткой организации).

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«Если менять Залужного, то на кого? Голосование — ваше мнение, рейтинговое, можно нескольких… Помним о сдержанности, но и неприкасаемых нет», — написала Безуглая, отметив, что возможная смена главнокомандующего позволит вырваться из «тупика» и получить план на 2024 год.

Под постом депутат приложила опрос, согласно которому спустя час после публикации около 34% голосов набрал экс-депутат украинского парламента, герой Украины Михаил Забродский, которого Безуглая предложила в качестве замены на должность главнокомандующего ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, ранее заместитель главы комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны Марьяна Безуглая заявила о том, что отсутствие плана действий на 2024 год у главкома Валерия Залужного говорит о необходимости отправить его в отставку. Залужный занимает пост главнокомандующего украинских войск с июля 2021 года. До него должность была за Русланом Хомчаком.