Тель-Авив, Израиль, 3 декабря, 2023, 23:00 — ИА Регнум. Израильские войска перешли к активным боевым действиям в южной части сектора Газа, сообщил начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви на встрече с личным составом дивизии «Газа».

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По его словам, военная операция в этой части Газы будет вестись с той же интенсивностью, что и на севере анклава. Халеви уточнил, что перед гуманитарной паузой израильские силы частично уничтожили две бригады палестинских радикалов, связанных с радикальным движением ХАМАС.

Он отметил, что в настоящее время 162-я дивизия армия Израиля продолжает закреплять успехи, достигнутые в северной части анклава. Начальник Генштаба выразил уверенность в том, что израильским военным удастся достигнуть поставленных перед ними задач.

Халеви добавил, что ЦАХАЛ имеет потенциал реализации таких целей.

Как сообщало ИА Регнум, 3 декабря газета The New York Times выпустила статью, в котором привела заявление представителя израильской администрации. Он предупредил, что армия Израиля уже в ближайшие недели планирует провести в секторе Газа операцию высокой интенсивности.

Собеседник журналистов также подчеркнул, что эта фаза боевых действий не затянется, и после операция перейдёт в режим низкой интенсивности. С 24 ноября действовало гуманитарное перемирие между Израилем и палестинскими радикалами.

В течение этой паузы стороны произвели обмен части заложников из Газы на заключенных, которые находились в израильских тюрьмах. 1 декабря Израиль возобновил военную операцию в Газе, обвинив ХАМАС в нарушении режима прекращения огня.