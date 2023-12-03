Берлин, 3 декабря, 2023, 22:50 — ИА Регнум. Перебои в работе аэропортов, транспортный коллапс и отключение электроэнергии наблюдались в Германии, Нидерландах, Швейцарии и других странах Европы из-за снегопада, вызванного циклоном «Оливер». Об этом 3 декабря сообщает Bloomberg.

РИА Новости / Даниил Низамутдинов

Снегопад вызвал перебои в работе автомобильного и железнодорожного транспорта и сбоям в подаче электроэнергии. На юге Германии вторые сутки наблюдается масштабный сбой в работе аэропортов, а город Мюнхен оказался фактически в изоляции от внешнего мира из-за снежных заносов. Здесь отменены сотни запланированных авиарейсов, автотрассы не успевают расчищать, железнодорожные перевозки затруднены.

Компания-оператор железных дорог Deutsche Bahn предупредила, что перебои в работе железнодорожного транспорта будут наблюдаться ещё как минимум сутки.

Из-за снегопада были перебои в работе аэропортов в Нидерландах, в Швейцарии и в Австрии. В этих странах отменены десятки авиарейсов в крупных аэропортах. По данным RTS, в горах Швейцарии местами высота снежного покрова достигла 50 см снега.

В Австрии, как пишет Kleine Zeitung, без энергоснабжения остались около 20 тысяч домов, перекрыты автодороги, возникли проблемы с железнодорожными перевозками.

Ранее ИА Регнум сообщало, что сильный снегопад наблюдается в Москве и Подмосковье. Ожидаются гололёд и снежные заносы. Московский департамент транспорта рекомендовал водителям по возможности отказаться от поездок. Заместитель мэра Москвы в правительстве города Пётр Бирюков рассказал, что из-за сильных снегопадов в столице городские службы продолжают работу в усиленном режиме, аварийно-восстановительные бригады перевели на круглосуточное дежурство.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус уточнил, что 3 декабря в Москве выпало рекордное количество снега за всю историю метеонаблюдений.