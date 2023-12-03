Киев, 3 декабря, 2023, 22:20 — ИА Регнум. Украина не способна самостоятельно нарастить военное производство для достижения паритета с Россией. Об этом в воскресенье, 3 декабря, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

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«Украина готова дойти до конца, но при совместном [с западными союзниками — ред.] технологическом рывке… Так как сама Украина не сможет нарастить такое количество военного производства, чтобы получить паритет с Россией», — сказал он в интервью YouTube-каналу УНИАН.

При этом ранее Подоляк высказывал недовольство долгими сроками поставок оружия Украине западными союзниками. По его словам, порой сроки поставок превышали 100 дней, несмотря на то что логистика позволяет их осуществить в течение 7-10 дней. В интервью украинскому «24 каналу» советник главы офиса Зеленского назвал это одной из причин неуспехов Вооружённых сил Украины в зоне боевых действий.

Как передавало ИА Регнум, 2 декабря генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенбергпризвал Запад нарастить производство боеприпасов для дальнейшей их передачи Украине. При он также признавал, что оборонная междоусобица в Европейском союзе привела к неспособности европейских стран организовать совместную работу над расширением производства.