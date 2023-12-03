Грозный, 3 декабря, 2023, 21:56 — ИА Регнум. Игроки футбольных клубов «Ахмат» и «Спартак» устроили потасовку 3 декабря в перерыве между первым и вторым таймами матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) в Грозном.

ФК Спартак

Как рассказали журналистам в пресс-службе грозненской команды, инцидент начался из-за перепалки между Квинси Промесом из «Спартака» и Бернардом Беришей из команды хозяев.

«Промес и Бериша поговорили на повышенных тонах, уходя в подтрибунное помещение. Ничего сверхъестественного», — рассказали изданию.

Сообщается, что инцидент быстро уладили, футболисты пожали друг другу руки.

Матч завершился со счётом 2:1 в пользу грозненской команды. Это была первая победа «Ахамата» над красно-белыми впервые с 2018 года.

Как сообщало ИА Регнум, во время игры в Грозном произошёл инцидент с главным тренером «Спартака» Гильермо Абаскаля. Бериша, забив первый в игре гол, подбежал праздновать его к трибунам соперников. Тренер москвичей толкнул его. Судья в результате показал тренеру красную карточку, а футболисту — жёлтую.