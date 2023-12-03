Минобороны предложило изменить требования к состоянию здоровья призывников
Москва, 3 декабря, 2023, 21:46 — ИА Регнум. Минобороны России разрабатывает проект нормативного акта об изменении требований к состоянию здоровья призывников. Информацию об этом 28 ноября разместили на федеральном портале.
«Разработка проекта постановления обусловлена необходимостью совершенствования организации проведения медицинского освидетельствования граждан, имеющих заболевания, не оказывающие существенного влияния на способность исполнять обязанности военной службы», — говорится в описании проекта.
Текст документа не опубликован, его окончательный вариант планируется сформировать к декабрю 2024 года.
Среди нововведений предлагают определить, при каких заболеваниях из 17 категорий гражданам могут присвоить ту или иную категорию годности к военной службе.
Как сообщало ИА Регнум, предельную численность Вооружённых сил Россииувеличили на 170 тыс. военных до 1,32 млн человек. Как сообщили в Минобороны, решение принято в рамках указа президента России Владимира Путина. В ведомстве уточнили, что рост численности произойдёт поэтапно за счёт желающих пройти военную службу по контракту, дополнительной мобилизации в связи с этим не предусмотрено. В сообщении ведомства подчёркивается, что наращивание боевого состава и численности является реакцией на деятельность НАТО.