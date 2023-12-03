Москва, 3 декабря, 2023, 21:46 — ИА Регнум. Минобороны России разрабатывает проект нормативного акта об изменении требований к состоянию здоровья призывников. Информацию об этом 28 ноября разместили на федеральном портале.

Константин Михальчевский / РИА Новости

«Разработка проекта постановления обусловлена необходимостью совершенствования организации проведения медицинского освидетельствования граждан, имеющих заболевания, не оказывающие существенного влияния на способность исполнять обязанности военной службы», — говорится в описании проекта.

Текст документа не опубликован, его окончательный вариант планируется сформировать к декабрю 2024 года.

Среди нововведений предлагают определить, при каких заболеваниях из 17 категорий гражданам могут присвоить ту или иную категорию годности к военной службе.

Как сообщало ИА Регнум, предельную численность Вооружённых сил Россииувеличили на 170 тыс. военных до 1,32 млн человек. Как сообщили в Минобороны, решение принято в рамках указа президента России Владимира Путина. В ведомстве уточнили, что рост численности произойдёт поэтапно за счёт желающих пройти военную службу по контракту, дополнительной мобилизации в связи с этим не предусмотрено. В сообщении ведомства подчёркивается, что наращивание боевого состава и численности является реакцией на деятельность НАТО.