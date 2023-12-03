Киев, 3 декабря, 2023, 21:32 — ИА Регнум. В Одессе осудили блогера из Китая, снявшего работу местных систем противовоздушной обороны (ПВО). Ван Цзысяня, зафиксировавшего системы из окна своей квартиры в Одессе, приговорили к пяти годам лишения свободы, сообщило вечером 3 декабря украинское издание «Страна».

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Отмечается, что 4 мая мужчина снял работу ПВО в Одессе и опубликовал снятое видео на YouTube с комментариями о месте и времени съёмки. Позднее он совершил аналогичные действия ещё дважды.

Решением суда его освободили от отбывания наказания и назначили испытательный срок в один год. Обвиняемый признал вину и перечислил на нужды ВСУ 150 тыс. гривен (около 370 тыс. руб.).

Закон, ограничивающий публикацию военной информации в условиях военного положения, глава киевского режима Владимир Зеленский подписал в марте 2022 года. Согласно документу, запрещается публикация фото и видео, на которых запечатлены перемещения украинских военных, военные объекты, траектория полёта ракет и места их попадания, а также работа ПВО. В качестве наказания за данное нарушение грозит до 12 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА Регнум, системы ПВО Киева работали на пределе в ночь на 25 ноября, заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин. По его мнению, развёрнутая над украинской столицей система не может защитить город от массированных авиаударов, если будет перегружена огромным количеством беспилотников и ракет. Он также отметил неудовлетворительное состояние средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые используют ВСУ в попытках подавить российские дроны.