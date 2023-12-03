Москва, 3 декабря, 2023, 21:20 — ИА Регнум. Нападающий московского футбольного клуба «Локомотив» Артём Дзюба бойкотирует СМИ, так как считает, что журналисты не уважают футболистов. Об этом он заявил 3 декабря после матча с петербургским «Зенитом» в Москве.

Дмитрий Голубович

«Что нужно, чтобы отменить бойкот прессе? Научиться задавать нормальные профессиональные вопросы. Пока вы не научитесь уважать нас, мы не будем уважать вас», — сказал он.

Дзюба заявил, что во время беседы с ним журналисты обещают спрашивать о футболе, но потом кто-нибудь делает «вброс». Он попросил оставить его в покое и пожелал представителям СМИ всего наилучшего.

Встреча «Локомотива» с «Зенитом» закончилась со счётом 3:1 в пользу москвичей. Сине-белые после этого спустились на вторую строчку турнирной таблицы РПЛ. На первое место после победы над «Оренбургом» вышел «Краснодар». «Локомотив» находится на шестом месте.

Как сообщало ИА Регнум, 1 декабря журналисты спросили у главного тренера «Зенита» Сергея Семака, обижается ли он на своего бывшего подопечного Дзюбу. Тренер сказал, что ни на кого не держит обид и для него главное то, что происходит на поле, а не за его пределами.