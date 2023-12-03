Москва, 3 декабря, 2023, 20:48 — ИА Регнум. В Москве 3 декабря выпало рекордное количество снега, что побило все суточные показатели на эту дату, сообщил в своём Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Krd.ru

«За всю историю наблюдений за погодой в столице 3 декабря ещё никогда не было столь снежным», — написал он.

По информации синоптик, к 18:00 в столице выпало 10 мм осадков, что на 0,6 мм больше, чем было в ту же дату в 1980 году. Леус подчеркнул, что это предварительные показатели, так как снегопад продолжается, а окончательные данные снимут после 21:00.

Представитель «Фобоса» уточнил, что больше всего осадков выпало в центре города, на Балчуге, и в Долгопрудном. Там пока по 11 мм осадков.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд 3 декабря предупредил, что в ближайшие дни на 60% территории России наступят аномальные холода. Он сообщил про ухудшение погоды в сибирских регионах в Крыму, а также в Ростовской области и Краснодарском крае.

В Москве, несмотря на сильный снегопад, в рамках 17-го тура Российской премьер-лиги состоялся матч между клубами «Ростов» и ЦСКА. Москвичи победили южан со счётом 2:0. Главный тренер ростовской команды Валерий Карпин назвал «дебилом» того, кто решил проводить игру в такую погоду.