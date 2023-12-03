Киев, 3 декабря, 2023, 20:00 — ИА Регнум. Мэр Киева Виталий Кличко в своём интервью швейцарскому изданию 20 Minuten коснулся множества вопросов, связанных с Украиной, её политикой и обществом. В частности, он оценил работу украинского лидера Владимира Зеленского, главкома ВСУ Валерия Залужного, рассказал, как Киев переживает зиму и о многом другом.

Global Look Press/ Xinhua/ Peter Druk

Кличко, Зеленский и существование Украины

Отвечая на вопрос о собственных политических амбициях, Кличко категорично заявил, что не время и не место говорить о них, потому что Украина, по его мнению, находится в неустойчивом положении и неизвестно, что будет с ней дальше.

«Сегодня единственный вопрос в том, будет ли Украина вообще существовать. Мы боремся за свободу и независимость, но в то же время среди наших политиков уже идёт позиционная война — в шаткой в ​​своем существовании стране», — сказал мэр Киева.

Кличко поделился мнением, почему так происходит: он заявил, что украинцы видят, кто эффективен, а кто нет, ожиданий к президентству Зеленского было и остаётся много, но он их не оправдывает и расплачивается за допущенные им самим ошибки.

«Люди задаются вопросами, почему он до конца отрицал начало боевых действий? Почему русские так быстро добрались до Киева? Было слишком много информации, не соответствующей действительности», — пояснил он.

При этом, по словам Кличко, поддерживать Зеленского всё равно необходимо, но только по завершении боевых действий можно говорить о результатах, и «каждый политик заплатит за свои успехи или неудачи».

Кличко, Киев и коррупция

Кличко рассказал, как борется с коррупцией. По его мнению, для этого нужны европейские законы и европейское качество жизни, которых на Украине нет, как и правильной работы судов и политиков. Он отметил, что было бы неплохо использовать европейский опыт.

«Скажу честно: я завидую, когда приезжаю в Польшу, Словакию или Чехию. Эти страны бывшего советского блока добились огромных успехов», — признал Кличко.

Он отметил, что старается бороться с коррупцией и непосредственно в подотчётной ему столице Украины.

Кличко, поговорки и Запад

Мэр Киева признался, что любит поговорки, и одна из его любимых говорит, что тот, кто хочет, использует возможности, а тот, кто не хочет, ищет оправдания. На вопрос журналиста 20 Minuten о том, ищет ли оправдания Запад, когда не выполняет обещания по поставкам оружия, он ответил отрицательно.

«Когда речь идёт о ракетах TAURUS, которые Германия не поставила, это оправдания. В целом поставки отстают от обещаний. Расход боеприпасов огромен, производство невозможно поддерживать. В том, что касается ракет большой дальности, наши партнёры слишком осторожны и избегают их», — заявил Кличко.

Кличко, Залужный и правда

Кличко проявил солидарность с главкомом ВСУ Валерием Залужным, заявившим, что боевые действия зашли в тупик. Как отметил мэр Киева, люди не всегда хотят, чтобы с ними были честны, особенно, если это негативные сообщения, но Залужный, неся непосредственную ответственность за обстановку на фронте, по мнению киевского главы, поступил правильно, сообщив горькую правду.

«Он объяснил и обосновал, какова ситуация на сегодняшний день. Конечно, мы можем в эйфории лгать нашему народу и нашим партнёрам, но не можем делать это вечно. Некоторые наши политики раскритиковали Залужного за его слова, и это ошибочно. Я с ним солидарен», — подытожил Кличко.

Как сообщало ИА Регнум, ранее мэр Киева признал, что территории, вошедшие в состав России в ходе проведения ею специальной военной операции, уже не являются и не станут украинскими. Журналисты попросили его прокомментировать возможность выборов на Украине, с учётом военных реалий, и он категорично резюмировал, что на этих территориях представителям Украины делать уже нечего. А позднее обрушился с критикой на Зеленского: по мнению Кличко, скоро на Украине всё будет зависеть от настроения «одного человека», который склонен к авторитаризму и убирает руками судебных органов глав крупных городов, чтобы централизовать власть в своих руках. Сам же Кличко выразил мнение, что именно мэры являются лидерами общественного мнения в моменты откровенного хаоса.