Вашингтон, 3 декабря, 2023, 19:59 — ИА Регнум. Тактика Израиля по ликвидации руководства палестинского движения ХАМАС является полезной. Такое мнение выразил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу NBC.

The White House

«Ликвидация руководства пагубно повлияет на возможности ХАМАС проводить операции. И это то, на чём сфокусирован Израиль», — сказал он.

При этом он добавил, что американской разведке не было ничего известно о нападении боевиков ХАМАС на Израиль.

Как сообщало 3 декабря ИА Регнум, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала ответственного за ряд нападений на еврейское государство 7 октября командира батальона палестинского движения ХАМАС Вессама Фахата. По данным израильских военных, онучаствовал в планировании атаки ХАМАС на Израиль и ответственен за нападение боевиков на кибуц Нахаль-Оз.

По истечению срока гуманитарного перемирия ЦАХАЛ 1 декабря объявила о возобновлении боевых действий в секторе Газа. За период временного прекращения огня стороны осуществили обмен заложниками и заключенными.

Газета The Wall Street Journal сообщила 1 декабря, что израильские спецслужбы после окончания операции в секторе Газа намерены начать ликвидацию лидеров ХАМАС во всём мире. Пояснялось, что в Израиле разрабатывают план по выслеживанию лидеров палестинского движения, живущих, в частности, в Ливане, Катаре и Турции.