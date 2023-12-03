Дальнегорск, Приморский край, 3 декабря, 2023, 20:11 — ИА Регнум. На севере Приморского края мужчина отправился на рыбалку, но потерпел неудачу: у него загорелся автомобиль, а вместе с ним обувь и телефон. В итоге мужчина на 15 часов остался в одних носках на снегу и морозе. Об этом «РИА Новости» рассказал директор Кавалеровского филиала КГКУ «Примлес» Артём Колесник.

Andrii Mischykcha

Он отметил, что после этого мужчина попытался добраться до зимовья, но заблудился и начал ходить в разные стороны. До ближайшего населённого пункта, уточнил Колесник, было порядка 40 км.

«Я думаю, он бы не дошёл, если бы не встретил наших сотрудников», — рассказал представитель «Приморского лесничества».

Колесник добавил, что днём лесничий и водитель отправились по своим делам, но в какой-то момент они увидели мужчину в носках. Он шёл по лесной дороге, укрытой снегом. Они предложили отвезти его в медицинское учреждение, но пострадавший отказался и попросился домой.

На следующий день мужчина всё же обратился к врачам за помощью. Директор Кавалеровского филиала обратил внимание, что заблудившийся рыбак не смог пояснить причину возгорания его машины.

Как сообщало 17 октября ИА Регнум, на Камчатке спасатели нашли потерявшегося около вулкана охотника. У него вышел из строя GPS-навигатор, а в условиях густого тумана он не смог отыскать дорогу обратно. Промокнув под дождём, мужчина развёл костёр и переночевал в лесу, а наутро выбрался к дороге.

10 сентября на Сахалине потерялся грибник, но спасатели нашли его живым. В лесу они с другом столкнулись с медведем. Один из мужчин забрался на дерево, спасаясь от зверя, а второй скрылся в чаще. После встречи с медведем мужчина понял, что заблудился. В результате сотрудники МЧС нашли его в лесу между Южно-Сахалинском и Холмском. Его другу удалось отыскать путь домой.