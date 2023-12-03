Москва, 3 декабря, 2023, 19:37 — ИА Регнум. Двое детей погибли 3 декабря во время пожара в многоквартирном доме на Библиотечной улице в Москве, сообщили «Известия» со ссылкой на источник.

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По информации журналистов, скончались девочка 2014 и мальчик 2019 годов рождения. От пожара также пострадал их отец, его госпитализировали. Мать во время ЧП была на работе.

Сообщается, что прибывшие на место происшествия медики пытались реанимировать детей, но не смогли им помочь.

Квартира, в которой разгорелся пожар, находится на 10 этаже. Спасатели при тушении эвакуировали 30 человек. Огонь охватил 25 кв. м. Причину пожара устанавливают. В пресс-службе Таганской межрайонной прокуратуры сообщили, что взяли на контроль расследование инцидента.

Как сообщало ИА Регнум, 1 декабря произошёл сильный пожар на рынке «Садовод» в Москве. Площадь пожара достигала 600 кв. м. С места происшествия эвакуировали 350 продавцов и покупателей. От пожара пострадал один человек.