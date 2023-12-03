Москва, 3 декабря, 2023, 19:52 — ИА Регнум. Вооружённые силы (ВС) России нанесли удар по заглубленному командному пункту центра управления и оповещения ПВО воздушного командования украинской армии «Восток» под Днепропетровском и ряду других объектов, сообщила 3 ноября пресс-служба Министерства обороны.

Василий Иванов ИА REGNUM

«Поражены заглубленный командный пункт центра управления и оповещения ПВО воздушного командования ВСУ «Восток» в районе Днепропетровска, склады горючего в районах Миргорода Полтавской области и города Хмельницкий, арсенал боеприпасов в Николаевской области», — говорится в сообщении.

В Минобороны уточнили, что в течение прошедших суток российские авиация, артиллерия и ракетные войска нанесли удары по личному составу и технике украинской армии в 107 районах.

Как сообщало ИА Регнум, генеральный секретарь НАТО Йенс Стотенберг 1 декабря заявил, что Украина оказалась в критическом состоянии, и её положение может стать ещё хуже. Глава альянса сообщил о нехватке военной помощи Украине, он также признал, что страны НАТО не смогли удовлетворить потребности ВСУ в снарядах.

Министр обороны России Сергей Шойгу 1 декабря заявил, что потери украинской армии с начала контрнаступления, начавшимся 4 июня, составили более 125 тыс. человек и 16 тыс. единиц вооружения. Он также сообщил о расширении зон влияния российской армии на линии фронта.