Краснодар, 3 декабря, 2023, 19:24 — ИА Регнум. Футболисты «Краснодара» обыграли «Оренбург» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Краснодаре и завершилась со счетом 2:1.

Первым голом стало реализованное в добавленное время пенальти Эдуарда Сперцяна. На 76-й минуте также отличился Ильзат Ахметов, единственным голом со стороны гостей стало попадание Степана Оганесяна на 51-й минуте.

«Краснодар» набрал 35 очков, выйдя после этого на первое место в турнирной таблице, «Оренбург» с 14 очками расположился на 13-й строчке. В следующий раз краснодарцы встретятся с московским ЦСКА 10 декабря, оренбуржцы в тот же день сыграют с «Сочи».

Как сообщало ИА Регнум, 2 сентября «Краснодар» обыграл «Спартак» в матче чемпионата России по футболу. Первый мяч на 40-й минуте встречи забил колумбийский центральный нападающий Джон Кордоба после передачи Лукаса Оласы. В конце второго тайма хавбек сборной Армении Эдуард Сперцян удвоил преимущество «быков» ударом с пенальти. После матча главный тренер москвичей Гильермо Абаскальназвал своей ошибкой поражение «красно-белых». Он подчеркнул, что во втором тайме московская команда смогла вернуться в игру после неудачной первой половины, получив много моментов и шансов, однако пенальти в конце игры не позволил «Спартаку» заработать очки.