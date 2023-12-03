Берлин, 3 декабря, 2023, 19:21 — ИА Регнум. США, если на предстоящих выборах президента победит Дональд Трамп, перестанут помогать Украине, и тогда она не сможет противостоять России, заявил в интервью, опубликованном 3 декабря газетой Welt am Sonntag, глава комитета Бундестага по европейским делам Антон Хофрайтер.

Global Look Press/Christoph Soeder

«Это правда, что без помощи США Киев сегодня, вероятно, оказался бы в руках России. В одиночку ЕС не смог бы этого сделать», — сказал он.

Хофрайтер заявил, что Евросоюзу нужно перестать полагаться на то, что в США у власти все будет только Демократическая партия, и научиться обеспечивать Украину без помощи из-за океана. Многие американские политики уже задаются вопросом, сможет ли ЕС самостоятельно решать проблемы в Европе, добавил депутат.

Он посетовал на рост производства вооружений в России и призвал направлять больше сил на поддержку Украины. Хофрайтер также обвинил в провале ВСУ канцлера ФРГ Олофа Шольца. По мнению депутата, он затянул с поставками вооружений Киеву.

Американская газета The Wall Street Journal 21 ноября опубликовала статью о финансовых проблемах Германии. В статье отметили, что Берлину придётся выбирать, направить деньги на помощь Киеву или на поддержку собственных предприятий. Издание также указало на стремительное падение рейтинга правительства ФРГ, что ведёт к политическому кризису.

Немецкий политолог Владимир Сергиенко 2 октября в беседе с ИА Регнум заявил о серьёзных экономических проблемах в Германии из-за ошибок правительства и больших трат на помощь Украине. Он рассказал, что в ФРГ растёт инфляция, страну покидает бизнес. По мнению эксперта, вскоре Польша может обогнать Германию в ряде отраслей.