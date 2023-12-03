Москва, 3 декабря, 2023, 18:41 — ИА Регнум. Эмоции главного тренера футбольного клуба «Ростов» Валерия Карпина по поводу решения провести матч между ЦСКА и «Ростовом» в снегопад можно понять, заявил 3 декабря спортивный директор ростовского клуба Алексей Рыскин.

(сс) Pepito

«Это решение абсолютно неадекватное», — сообщил «РИА Новости» спортивный директор.

Рыскин напомнил, что вводилась система «осень-весна», чтобы не играть на плохих полях, есть резервные дни для переноса игры на весну.

Кроме того, как отметил спортивный директор, 3 декабря в Москве прошёл самый сильный снегопад за 70 лет. В этой связи он отметил, что не понимает, почему матч не перенесли. Рыскин также добавил, что единственной положительной эмоцией после игры было то, что никто не травмировался.

Как сообщало ИА Регнум, в Москве, несмотря на сильный снегопад, состоялся матч 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между командами «Ростов» и ЦСКА. Встреча закончилась со счётом 2:0 в пользу московского клуба. Матч проходил на сильно заснеженном поле. Из‑за снега в первом тайме даже временно приостанавливали встречу для очистки поля.

Карпин 3 декабря заявил, что не видит смысла проводить матч против ЦСКА в сильный снегопад. После матча он назвал дебилом того, кто разрешил «Ростову» и ЦСКА играть в снегопад. Он добавил, что это убийство футбола.