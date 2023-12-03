Москва, 3 декабря, 2023, 18:40 — ИА Регнум. Врач-пульмонолог НМИЦ фтизиопульмнологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Евгений Попов рассказал о способах борьбы с затяжным кашлем. С ним побеседовала «Российская газета».

Владимир Гердо/ТАСС

Одним из способов, отметил специалист, является увлажнение воздуха в помещении, где находится больной, особенно во время отопительного сезона, так как слизистые дыхательных путей иссушаются, даже если человек здоров. В случае же болезни выздоровление затягивается.

Также Попов посоветовал обильное тёплое питьё, так как оно помогает разжижать мокроту.

Пульмонолог напомнил, что кашель подразделяется на сухой и влажный, и в зависимости от этого надо подбирать лечение.

«Вообще, при лечении кашля используются препараты, блокирующие кашлевые рецепторы, центрального действия или периферического. При мокром кашле используются препараты, которые стимулируют выработку мокроты и делают её более жидкой», — рассказал Попов.

Назначать лечение должен специалист, который порекомендует дополнительные средства против мокроты, добавил он. Наличие мокроты и особенности кашля это принцип, по которому подбирают лекарства.

«Также могут использоваться препараты, которые непосредственно не влияют на свойство мокроты, но влияют на состояние слизистой бронхов и дыхательных путей», — пояснил доктор Попов

Как сообщало ИА Регнум, врач Елена Зяблова рассказала, что есть симптомы, требующие срочного обращения в больницу. Она отметила, что недомогание продолжается не один день и не лекарства не помогают, то это повод обратиться к врачу. К таким симптомам она отнесла диарею, тошноту и рвоту длительностью более суток, затруднённое дыхание и нарушения сердечного ритма, боли в груди, нарушения речи.