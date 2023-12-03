Вашингтон, 3 декабря, 2023, 18:19 — ИА Регнум. Руководитель киевского научно-исследовательского института «Пента» Владимир Фесенко предсказал «огромный удар», который обрушится на главу киевского режима Владимира Зеленского, если он окончательно решит отстранить от национальной политики главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Об этом политолог заявил 3 декабря в интервью телеканалу NBC News.

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«Отстранение обернётся огромным ударом, учитывая популярность Залужного как в армии, так и в обществе. Его увольнение или отставка могут ослабить позиции самого Зеленского», — процитировал эксперта канал.

При этом Фесенко допустил, что отставка Залужного спровоцирует неоднозначные последствия, так как заявления главкома о неблагополучных перспективах украинского конфликта на Западе восприняли слишком резко.

Как сообщало ИА Регнум, украинцы начали больше доверять Залужному и меньше Зеленскому. Как 2 декабря сообщило украинское издание «Страна. ua», главкому полностью доверяют 63% опрошенных и скорее доверяют ещё 19%, а о полном доверии Зеленскому заявили 39% респондентов, скорее доверяют ещё 33%.

Позднее издание сообщило, что Зеленский хотел провести выборы на Украине, получив гарантии неучастия в них Залужного. Офис Зеленского намерен добиться гарантий того, что главком ВСУ не будет выдвигаться, а если таких гарантий не будет, попытаться уволить главкома, максимально дискредитировав его.