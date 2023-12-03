Челябинск, 3 декабря, 2023, 18:20 — ИА Регнум. Челябинский «Трактор» в домашнем матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) обыграл московский ЦСКА со счётом 3:1, благодаря голу и двум результативным передачам Максима Шабанова. Игра состоялась 3 декабря.

ХК «Трактор»

Шабанов забил первый гол уже на третьей минуте. Москвичи ответили через две минуты, шайбу закатил в ворота Кирилл Долженков. Но остальные голы были уже от челябинцев.

Вторую шайбу отправил в ворота ЦСКА Сергей Телегин на 33-й минуте, а третью Владимир Ткачёв на 48-й минуте. В обоих случаях они смоли забить благодаря передачам Шабанова.

У «Трактора» после 38 матчей 44 очка, команда на шестом месте турнирной таблицы Восточной конференции. ЦСКА после 37 игр имеет 42 очка и тоже на шестом месте, но в Западной конфедерации.

Следующие игры для обеих команд будут 5 декабря. Челябинцам предстоит встретиться в домашнем матче с нижнекамским «Нефтехимиком». У армейцев будет выездная игра с магнитогорским «Металлургом».

Как сообщало ИА Регнум, 2 декабря «Салават Юлаев» победил в матче КХЛ, принимая в Уфе московский «Спартак». Хозяева поля за полминуты до конца основного времени, находясь в меньшинстве, сравняли счёт до 2:2. В результате исход игры определяли по буллитам, уфимцы добились результата 3:2.