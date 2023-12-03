Москва, 3 декабря, 2023, 18:03 — ИА Регнум. Участник музыкального шоу «Залетай в тренды» Кирилл Леликов, выступающий под псевдонимом K. Krash, решил продать квартиру в Липецке ради продвижения совместного трека с певицей Дарьей Зотеевой (Инстасамка), но потерял всё, сообщило издание Starhit.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Я не знаю, когда ещё мне бы выпала такая возможность. И я принимаю самое рискованное решение в своей жизни», — объяснил исполнитель свой поступок.

Как рассказал Леликов, кредит он брать не хотел, занимать у родителей тоже. Работу над проектом он начал чуть больше двух лет назад. Тогда ему казалось, что взлёт будет ярким и быстрым, ведь все вокруг говорились, что у него талант. Певец признался, что иногда казалось, что падений гораздо больше.

Инстасамка выбрала Леликова для создания совместного трека. Деньги он решил вложить в продвижение песни. Однако, несмотря на популярность исполнительницы, после выхода совместной композиции трек «Залетай в тренды» не попал ни в один хит-парад. Со слов Леликова, стоимость проданной квартиры в Липецке составляла три миллиона рублей.

По данным журнала, поддержка молодого певца со стороны скандальной исполнительницы также исчезла.

Музыкальный критик Павел Рудченко заявил NEWS.ru, что трек Инстасамки и Леликова не стал хитом из-за «дешёвого» образа Леликова. Он пояснил, что в «Залетай в тренды» поётся о богатстве и успехе, а образ Леликова не соответствовал концепции. Музыкальный критик решил, что композиция пользовалась бы большей популярностью, если бы Инстасамка исполнила её сама.

Инстасамка получила известность благодаря своему неоднозначному и экстравагантному поведению. Блогер и певица также попала в поле зрения Федеральной налоговой службы из-за неуплаты налогов и отмывания денег. Кроме того, тексты песен исполнительницы привлекли внимание общественников. Они увидели в них склонение к проституции и разложение детской психики.