Москва, 3 декабря, 2023, 17:59 — ИА Регнум. Специальная военная операция станет одной из тем обсуждения на ежегодной встрече президента России Владимира Путина с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), которая состоится 4 декабря в режиме видеоконференции. Об этом сообщил ответственный секретарь СПЧ Александр Точенов.

Алексей Никольский/ТАСС

Кроме того, по его словам, участники встречи поднимут вопросы миграции, образования и здравоохранения.

«Масса всех тем, которыми мы занимаемся. Естественно, проблемы, связанные со специальной военной операцией, миграционной политикой, образованием, медициной, есть комплекс тем, которые связаны с правами человека», — уточнил в беседе с «РИА Новости» Точенов.

Он добавил, что сам планирует рассказать на встрече о реализации поручений главы государства, которые выходили по результатам прежних встреч Путина с советом.

Как сообщало ИА Регнум, традиционную декабрьскую встречу российского лидера с членами Совета по правам человека пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал 24 ноября.

В пресс-службе Кремля сообщили, что заседание, приуроченное к Международному дню прав человека, состоится в режиме видеоконференции 4 декабря. Члены Совета расскажут об итогах своей работы в уходящем году. Также президент и участники встречи обменяются мнениями по широкому кругу вопросов.

Первого декабря российский президент обновил состав СЧП. Он исключил адвокатов Генри Резника, Шоту Горгадзе и ещё несколько человек из состава совета. В числе новых участников Путин, в частности, включил общественного деятеля Александра Ионова, директора организации содействия социальной интеграции инвалидов «Пространство равных возможностей» Игоря Новикова.